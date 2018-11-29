攝狼偷拍短裙妹失風 假刪照被抓包

2018-11-29

〔記者王冠仁／台北報導〕林姓男子晚上到捷運站尾隨一名長腿短裙年輕女學生，趁對方走上樓梯要出站之際從後方利用高低差偷拍裙底風光。但林動作太大，手機不慎碰到女學生腿部，當場被要求刪除照片，林起先假意刪除，但女學生發現他沒清空iPhone手機相簿內「最近刪除」的資料夾，女學生氣得拎他上警局，林男被警方依妨害秘密罪嫌送辦。

警方調查，27歲林男日前晚上9點多，獨自跑到台北捷運西門站內閒晃，不久見到一名穿著短裙、露出修長美腿的20歲女學生。他按捺不住，假裝剛好跟女學生同路，尾隨女學生出站，並在女學生爬樓梯時，趁機從後方偷拍裙底風光。

林疑因緊張又手拙，伸手偷拍時手機不慎觸碰到女學生大腿，女學生轉頭一看發現遇上變態「攝」狼，氣得立刻停下腳步上前質問；女學生發現確實被偷拍後，要求林刪除手機內照片。

不過，林假裝刪除，卻沒刪除手機相簿內「最近刪除」的資料夾，等於偷拍照片仍存在他手機內；幸虧女學生眼尖發現林使用的是iPhone，必須「刪2次」才能刪光光，氣得拎他走到附近的派出所報案。

女學生告訴警方，她當時正準備出捷運站要返家，察覺大腿被不明物體觸碰後，轉頭一看就發現林手上拿著手機，手機鏡頭還對著她裙底。林則說，他長期沒女友，近來又因為找不到工作壓力與日俱增，才想藉由偷拍紓壓。

警方檢視林手機，發現手機相簿「最近刪除」資料夾內確實有偷拍照片，再加上女學生指證歷歷，最後將林依妨害秘密罪嫌送辦。

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