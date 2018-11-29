感恩同學照顧 竟請吃霸王餐

2018-11-29

〔記者王捷／台南報導〕台南市黃姓男子與徐姓男子是好哥們，日前，徐男要答謝黃男多年來的照顧，請黃吃高檔鐵板燒，豈料2人吃完2客3000多元的高檔海陸套餐，黃卻接到警方通知他是詐欺共犯，原來徐男的「請客」是帶他吃霸王餐，讓黃男傻眼；徐男則供稱為了兄弟，不惜犯法也要請客，訊後警方將2人依詐欺罪嫌函辦。

徐男辯不惜犯法也要請兄弟

28歲徐男有竊盜前科，在國中求學時常常被欺負，只有黃男願意幫助他，2人成了好麻吉，出社會後2人都在餐飲業服務，仍有聯絡，黃男知道徐男日子過得不怎麼好，只要手邊有什麼好吃的，都會算徐男一份，讓徐男點滴在心頭。

2個月前，徐男自稱手頭終於比較寬裕，要請黃男吃高檔的鐵板燒，答謝他這麼多年的照顧，讓黃男很感動，到了吃飯時間，徐男大方點了2客3000多元的海陸鐵板燒，2人吃得很愉快，直到準備上甜點時，服務生帶領2人到另一個用餐區，徐男則向服務生表達要先到外面抽根菸，再回來。

黃男先出了店門，徐男後腳也跟上，2人到了店外後，徐男稱香菸放在機車內，因此2人又走到徐的機車旁邊抽菸邊聊天，後來黃男想回去吃甜點，徐男則稱已經結過帳，該店的甜點不好吃，於是2人便一起離開。

反害同學無辜挨告

事實上徐男根本沒付錢，連訂位用的聯絡電話也是假的，店家決定對2人提告。過了1個月，黃男接到警方通知到警分局製作筆錄，這時黃男才知道，徐男吃了霸王餐，他也被視為詐欺共犯，黃男喊冤稱是受徐男邀請，根本不曉得徐男沒付錢，徐男到案後向警方供稱，自己手頭不是很寬裕，但為了請黃男才吃霸王餐，並稱全案與黃男無關。

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