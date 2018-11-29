網紅小唐 是神魔之塔代言人 冠軍語萱 是資優台大生

2018-11-29

〔記者顏宏駿／彰化報導〕馬里亞納群島是美國的屬地，被譽為「美國太平洋屬地最棒的秘密花園」，其觀光局每年在台灣徵求一名「實習生」，凡滿18歲都可參加，冠軍可獲6萬元獎金，還能暢遊群島一個禮拜，比賽被喻為「史上最爽實習生」之戰。去年比賽最為激烈，因為出現「最強網紅尬上最強資優生」戲碼，雙方支持者從比賽場內戰到場外及網路。

獲得「最佳人氣獎的」小唐，現年28歲，身高168公分，三圍32/24/32，曾代言「神魔之塔」，也是知名模特兒。

小唐善於經營自己的臉書粉絲專頁，經常擔任展場女模，她身材姣好，熱情大方，有「展場女神」稱號，也拍過多支MV，其中不乏性感激情的影片，也因作風大膽，這次參賽才被對手的「啦啦隊」拿來大作文章。

小唐這次參賽真是「成也網路，敗也網路」，她因擔任網路遊戲「神魔之塔—莫莉」的代言人，粉絲頁目前共有10萬名追隨者，這些「唐粉」成為她參賽最強支持者，但也因太招搖，引來其他對手眼紅。

林語萱的同學媽媽截取小唐的網路性感照，再補一句「揉奶片的女主角」，成為小唐奪冠的致命傷。最後拿下「馬里亞納實習生」的林語萱目前就讀台灣大學，比賽當時是中山女高學生，在校成績優異，也是學校風雲人物之一，學校的師生和同學的家人成為她最佳啦啦隊。

喜愛旅遊的林語萱曾去過南極，也曾到德國國會實習，為了增加人生閱歷而參加比賽，個性獨立的她，接受媒體訪問時說，她並不想出名，當時參加比賽，只是想增加人生的閱歷，全力以赴。

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