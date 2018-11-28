2018-11-28

〔記者吳佳蓉／台北報導〕昨晚開獎的第107099期大樂透，頭獎連10摃，累積至下期頭獎1.9億元。昨晚開獎的第107284期今彩539，頭獎1注中獎，可得獎金800萬元，獎落花蓮縣玉里鎮和平路37之2號「長虹彩券行」。昨晚開獎的第107188期雙贏彩，頭獎則摃龜。

11/27 大樂透頭獎連10摃

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