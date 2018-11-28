高雄冰屍案 妻偕子謀殺被訴

2018-11-28

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄市前鎮區6月發生殺人冰屍命案，47歲男子丁盛芳遭殺害後，藏放自家一樓冰櫃99天，丁妻洪瑞敏還向警方謊報丈夫失蹤，但被管區潘姓警員識破，冰屍命案才曝光，檢警查出是洪女和長子丁泰文謀議，由長子找友人蔡東諺和高志榮行兇，高雄地檢署昨偵結，將洪女、丁的長子與高、蔡等4人依殺害直系血親尊親屬罪、共同殺人罪起訴。

謀取死者託管友人的200萬

起訴書指出，丁盛芳與妻子洪瑞敏育有3子1女，夫妻倆長期感情不睦，長子丁泰文假釋出獄後，在父親開設的水產店幫忙，但平常流連酒店，常與友人蔡東諺和高志榮一起簽賭，債台高築。

今年5月丁盛芳因細故遷怒家人，引發洪女及長子丁泰文不滿，洪女對兒子說，無法再繼續與他相處，「一定要讓他從全家人的生活中消失！」丁泰文則得知月前父母曾將200萬元的款項交由親近友人保管，若殺死父親即可從中牟利，因而同意母親提議。

檢方查出，丁泰文原提議由未成年的兩個弟弟下手，洪女拒絕，丁泰文於是說服蔡東諺和高志榮參與作案。

今年6月4日上午9時，洪女帶7歲小女兒離開家，3人趁死者熟睡衝上3樓房間，丁父被砍死後，3人清理現場，並將屍體拖進浴室藏放，再以棉被包裹藏放在一樓冰櫃。

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