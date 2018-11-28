國道警執勤遭撞腦死 器捐救了6人

2018-11-28

〔記者鄭淑婷、姚岳宏／綜合報導〕警專畢業、上月20日分發國道公路警察局第二公路警察大隊楊梅分隊的21歲實習警員王黃冠鈞，23日凌晨在國道協助處理故障車輛，遭後方車輛高速撞擊，致腦部重創，前晚經醫師判定腦死，父母親強忍悲痛，決定讓兒子器捐延續大愛。

林口長庚醫院昨進行器官摘取手術，冠鈞捐出心臟、肝臟、腎臟、眼角膜及血管，幫助6名患者重獲新生。警政署長陳家欽昨表示，將比照現職員警因公殉職撫卹，並修正調整執勤方式及環境，不讓遺憾再發生。

王黃冠鈞被推入開刀房器捐前，媽媽淚問「可以讓我再抱抱兒子嗎？」讓醫護聞之心碎。冠鈞的父母昨受訪說，希望站出來為國道警察發聲，希望冠鈞的犧牲喚醒政府對員警於國道執勤安全的重視，爭取危險加給的通過。

冠鈞的父親也是警職、現於保五總隊服務，曾是特勤小組的他談到兒子時數度落淚說︰「我本身也是警察，過去執行勤務都沒害怕，但孩子發生這樣的事，是我最怕的事！」

肇事的王姓駕駛昨到醫院探視，冠鈞的父親在兒子耳邊輕聲說「要原諒肇事者，帶著寬恕的心離開」，冠鈞昨從加護病房移往開刀房進行器捐手術，許多警專同學都趕來見他最後一面，國道警察同仁更在病房外列隊致敬。

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