機車停公寓門口 警開34張違停

2018-11-28

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄市耿女把機車停在住處公寓一樓門口，該處沒劃設禁止停車標線，卻遭人惡意拍照，以「在顯有妨礙他車通行處所停車」檢舉34次，耿女因而吃上34張罰單總計20400元，她不服提行政訴訟，高雄地院認為停放機車的巷子兩側未劃設紅線，住戶都和她一樣停放機車，判撤銷罰單。

各罰600元 共20400元

住在苓雅區民權一路26巷的耿女，2017年6月15日起至7月7日期間，將機車停放於自宅公寓一樓前，卻遭人連續檢舉隨意停車，交通大隊苓雅警分隊核認檢舉屬實，開出34件違停罰單，耿女不服，向交通局申訴被打回票，裁定需繳交34張、各600元的違停罰單。

耿女提行政訴訟，主張停車地點在自家公寓一樓左扇門前，平時左扇門鎖住未開啟，住戶均由右扇門出入，沒有妨礙交通，並說是遭鄰居惡意檢舉，警方累積一定期間及數量的檢舉案件，才於同年7月19日合併送達，致她沒有改善機會，且該檢舉人未檢舉其他住戶停車行為，交通局亦未對其他違規行為人開罰，顯有不公。

沒紅線 法院撤銷罰單

法官實勘發現，耿女停放機車的巷子路面沿線均未畫有紅線或黃線等禁止停車標線，該巷居民都將汽機車，緊靠路面邊緣二側停放，認為非屬交通違規。

且耿女停放機車的左扇門門前，放置擋板與沙包，住戶僅由右扇門出入，且左扇門前未劃設禁止停車標線，耿女的機車並未妨礙通行，判決她勝訴，可上訴。警方表示，尊重法院的裁定。

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