虐打女童骨穿肉 凶手母兄拒作證

2018-11-28

〔記者張文川／台北報導〕去年11月新北市鶯歌4歲女童遭凌虐致死案，25歲凶嫌莊嘉億一審被判死刑、莊母莊劉禎梅無期徒刑；高等法院昨開庭，辯護律師傳喚莊母和莊兄作證，以爭取莊男輕判，母、兄卻當庭表示拒絕作證，律師只好捨棄此部分傳證。

女童的爺爺及奶奶昨也到庭，爺爺說，孫女被打到骨頭都穿出來，連大人都無法忍受這種痛楚，2人竟不帶她去看醫生，讓她活活「痛死」，「簡直人神共憤，判10個死刑也不為過，應該維持死刑和無期徒刑」。

辯護律師聲請心理鑑定，調查莊男就學、就業和看守所紀錄，並傳喚莊母、莊兄作證，重建莊男的成長、生活歷程，以爭取輕判；2人昨雖到庭，卻都表明拒絕作證，莊母說「事隔太久，我記憶不好」，律師說明，證詞可能對莊嘉億有利，2人仍不願作證。

法庭一度安排莊母與女童爺爺奶奶比肩而坐，經爺爺的友人抗議才隔開兩造，女童爺爺說，莊母和他們比肩時，還假裝沒看見，連正眼都沒瞧一下，也未表達一絲抱歉之意，沒有悔過誠意，他不會接受任何和解方案。

女童生母去年因毒品案入獄，把女兒交給莊姓母子照顧，莊男只因覺得女童不聽話，持鐵棍施虐打屁股、拳毆、毛巾甩臉，把臀部打到「皮革化」，右大腿骨斷裂、穿腿而出，放任女童傷勢惡化致死，才丟包醫院；莊母為掩護兒子，多次藉口「有事不在家、帶女童去南部」，阻撓社工訪視，還拒接電話，就算在家也故意不應門；案發後，母子被列為共犯起訴、重判。

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