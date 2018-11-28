在台北統領開槍╱3煞刀槍圍攻 斷刀卡醉漢頭骨

2018-11-28

〔記者姚岳宏／台北報導〕台北市大安區忠孝東路四段181巷口，昨晨發生槍擊案，27歲傅姓男子遭人分持刀、槍攻擊，造成頭部有兩處開放性傷口，由於行凶的彈簧刀刃斷裂，斷片卡在頭骨，一度以為是槍傷，直到晚間醫院開刀取出，才知僅是刀傷，警方傍晚逮捕3名涉嫌行凶的蔡姓、謝姓及李姓男子帶回偵訊，依殺人未遂及槍砲等罪嫌送辦。

警方調查，昨天清晨6時許，傅男與友人喝完酒走出統領大樓，友人離去後，傅男獨自坐在人行道上醒酒，沒多久24歲竹聯幫捍衛隊成員蔡男等3嫌走出大樓，傅男竟對他們嗆聲「看三小」，雙方開始互嗆，隨即大打出手，蔡男以隨身彈簧刀朝傅男頭、手多處砍殺，傅男不甘示弱也拿出甩棍反擊，此時蔡男從機車上取槍，疑似對空開槍，等到傅男驚嚇倒地後才離開。

警方在現場找到3顆已擊發的彈殼，另從監視器發現，3嫌犯案後搭乘同一輛自小客車逃逸，現場留下一輛沾滿血跡的機車，警方循線查出王姓車主，王男表示機車是借蔡男等人，警方還在確認他是否與本案相關；究竟是尋仇或有其他原因，警方還在釐清。

涉嫌持槍、刀行凶的蔡男跟警方表示，當時遇到酒醉的傅男，對他嗆聲還拿出甩棍，他才被迫自保，至於作案槍枝則已丟掉了，警方還在他景美住處附近搜尋。

據了解，為何警方一開始以為是槍傷，原來是傅男在警消到場時仍有意識，不斷低喃「我被開槍了，趕快救我」，警方根據醫院X光片，發現傅男頭部真有一個疑似彈頭的三角形尖銳物，卡在後腦勺頭骨，未貫穿顱內，院方還說「這相當幸運」，直到晚間取出彈簧刀斷片，才知遭惡煞持刀砍傷。

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