國民黨男女主任 選戰變床戰？

2018-11-28

夫LINE對話好鹹濕 妻怒告通姦

〔社會中心記者／綜合報導〕九合一選舉剛落幕，卻傳出國民黨北部某縣市黨部一對男女書記兼區主任「志明」與「春嬌」（均化名），被元配指控「輔選輔到床上去」，並怒告通姦。不過元配僅掌握到2人回味床戰的鹹濕對話，檢方認定2人雖有「超乎一般同事情誼的對話內容」，但無實質通姦證據，難以僅憑對話推論有姦淫行為，全案予以不起訴。

無實質通姦證據 不起訴

李女指控，先生志明與未婚的春嬌都是國民黨黨部的區主任，也都兼黨部書記，2人平日互動頻繁，出雙入對，她早就懷疑。某日她無意間看見先生手機的LINE，竟有2人回味床戰情節與姿勢的露骨鹹濕對話，經截取內容，發現去年8月起，到今年2月， 2人至少發生5次性行為，平均1到2個月炒飯1次，憤而控告2人通姦。

志明辯稱，對話只是性暗示， 春嬌沒同意要跟他發生關係，2人根本沒有婚外情；春嬌則辯稱，志明喜歡跟她說這些鹹濕的東西，但她沒有回應，更沒有跟志明發生性關係。

檢方調查，2人LINE對話中，雖可見露骨言語描述性事，僅足以證明雙方之間有超乎一般同事情誼的對話，且常以性事作為對話主題。且本案未查獲2人使用過的床單、衛生紙等，甚至錄影畫面、照片等物證或人證，難憑2人情色對話就認定通姦。

地方人士表示，去年黨部籌備縣市首長與議員輔選事宜，2人勤跑基層或接辦選民請託事宜，或著手綁樁，2人的責任區不同，但工作性質相似，熟識2人的地方大老私下表示，只知他們平日走得很近，不曉得被元配告通姦，不過像這種被妻子指控「輔選輔到床上去」的情節，實在讓人感到不可思議。

情境照

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