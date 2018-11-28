男租380萬豪車 時速破百自撞橋墩亡

2018-11-28

無業男 剛以每月7萬租車

〔記者張瑞楨／台中報導〕無業的31歲張男，前晚剛以一個月7萬元承租市價380萬元的奧迪A7 40 TFSI豪車，昨天凌晨卻在台中以百公里車速自撞橋墩，車頭幾乎全毀，6顆安全氣囊全部爆開，張男疑似沒繫安全帶，左胸受撞擊內出血，送醫不治，張男經抽血檢測無酒精反應，他為何高速衝撞橋墩，連開車跟在後面目擊的友人也感到不解。

6安全氣囊全爆 送醫不治

警方調查，張男前晚8時許與朋友一起到租車公司，承租奧迪A7豪車1個月。消防局昨天凌晨零時13分獲報有車輛自撞，救護人員抵達崇德路三段與昌平路間一處橋墩，發現A7豪車撞毀於台74線高架橋下，張男卡在駕駛座上，已無呼吸心跳，經救出送醫不治。

張男的朋友說，2人租車後，張駕駛奧迪，他開另一輛車跟在後面，張男行駛並無異狀，也沒告訴他租車原因與目的地，張男為何自撞，他也不了解；張男的家人則說，張男前晚只說要出門，沒說明原因，也無異常之處。

警方研判 未繫安全帶

警方從撞擊狀況研判，張男速度「應該很快」，且無煞車痕，依車體扭曲狀況研判，時速至少100公里，車內安全氣囊全部爆開，他可能沒繫安全帶，撞擊時，左胸受衝擊擠壓，以致內出血死亡，已婚但目前無業的他，沒有喝酒跡象，素行良好，為何高速衝撞橋墩令人費解，由於尾隨的朋友車上沒有行車紀錄器，案發處亦無監視器，肇事原因待釐清。

至於車損與理賠，租車公司說，一般租車公司會買車損險與駕駛意外險，如果駕駛自撞車毀人亡，由保險公司分別理賠給租車公司與駕駛的繼承人，比較小型且未投保的租車公司，通常租車時會請租車人簽本票，擔保汽車損壞之賠償，如果租車人死亡，會向繼承人求償，不過自撞死亡不是強制責任險理賠範圍，死者家屬無法獲得理賠。

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