一條小塑繩 北市刑大終結新槍走火

2018-11-27

清槍塞入安全索添保險

〔記者王冠仁／台北報導〕警政署採購德製Walther PPQ M2手槍配發後，不少員警不習慣「無保險」設計，屢屢走火，造成員警困擾。刑大教官楊達人發現「槍膛安全索」，可解決這個問題，只要清槍時將安全索塞入槍膛，若膛內有子彈，安全索就無法完全塞入，提醒使用者退出子彈，可避免走火；北市刑大大隊長葉超鴻已指示採購300條，並在上週分發給刑大各外勤單位使用。

助警解決短期適應不良

警政署去年耗費4億多元採購新槍，配發後全國發生21起走火事件。基層坦言，新槍雖然射擊準度高，但塑鋼槍身重量較輕，且不像美製Smith & Wesson 90手槍有保險設計，不少人短期適應不來，才接連在清槍時走火。

北市刑大大隊長葉超鴻指示刑大教官楊達人設法解決。楊一度拆解手槍查看零件，苦惱之際，不經意發現抽屜內有個友人送給他的「槍膛安全索」。楊指出，當時美國也流行無保險手槍並引起許多走火事件，美國有軍事用品廠研發「槍膛安全索」；他友人多年前赴美參觀輕兵器展示會，拿到廠商分送、用來推廣的安全索，因不清楚用途轉送給他。好笑的是，當時他也不知其用途，將它丟在抽屜，一丟就是10年，如今竟成為解決走火問題的法寶。

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