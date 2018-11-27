悍婦罵「操」辱警代價6萬元

2018-11-27

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹縣謝女騎機車違規右轉被攔查，警方要她報身分證號碼，她卻與警員「盧」了6分鐘，怎樣都不說，警方仍完成告發程序，謝女竟爆「操！」辱警被扭送法辦，新竹地院認為謝女對警方口出穢言，心態與手段可議，依侮辱公務員罪判刑2月，易科罰金需6萬元，謝婦辱警代價驚人。

不爽機車紅燈右轉被攔

判決書指出，47歲謝女6月間騎機車行經竹東鎮，未遵守號誌紅燈右轉，被警方攔停。謝女沒帶證件，警方問她身分證號碼，謝女不說，一再說沒有紅燈右轉，她趕時間就走回機車處，陳姓警員立即將機車鑰匙取走，防止她離去，再度要求告知身分證號碼。

謝女說，警方無權查證身分，也不能將她機車鑰匙取走，已涉及強制罪，要求將鑰匙交還，雙方爭執6分鐘。謝女還向警員說：「做人積點德可以嗎？老天爺會看！配合你什麼？你強制罪了，我還配合你？」

事後警方查證無誤，將鑰匙交還謝女時，謝女竟罵警員「操！」全案經移送檢警偵辦，謝女否認是對著警察罵，聲稱只是無奈的情緒用語。

判刑2月 易科罰金需6萬

法官勘驗執勤光碟，確認謝女意在侮辱警方，認為口出穢言，心態、手段可議，影響社會秩序與公權力執行，蔑視員警執法尊嚴，且犯後否認犯行，毫無悔意，迄今未與員警和解，亦未取得原諒，因此判刑。

資料照

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/