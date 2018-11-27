警遭衝撞轟22槍 毒蟲中彈逃5公里落網

2018-11-27

警騎車跳開 幸未受傷

〔記者姚岳宏／台北報導〕50歲男毒犯潘煙輝昨開朋友的車，並將車停在台北市南深路，警方從車牌發現車主是通緝犯，躲在一旁埋伏等他現身，潘男上車發現不對，企圖衝撞員警，另2名警員情急下對車連開22槍，潘男手臂、臀部中3槍仍負傷駕車逃離現場，並沿路丟棄安非他命毒品，警方追逐5公里，發現潘男失血過多體力不支，將車停在新北市石碇區文山路一段路邊，立即上前逮人。

毒蟲沿路丟安非他命

警方查出潘男有毒品前科，研判他因持毒心虛才會逃跑，至於被通緝的車主是他友人，目前警方派員在醫院戒護，等他傷勢穩定再詢問，詢後將依毒品、妨害公務罪嫌移送士林地檢署偵辦。

失血體力不支 就逮

警方表示，舊莊派出所員警昨上午8時許騎警用機車巡經南深路91巷，發現有輛白色轎車停在路旁，由於該路段偏僻，警方起疑查詢車籍資料，發現車主竟是通緝犯，立刻通報警網，1輛警車及另1輛偵防車趕到，員警下車在現場埋伏，等潘男出現取車上前盤查。

潘當時在車上並發動引擎，看到警察突然倒車衝撞警用機車，警員機警跳開未受傷，潘的車隨後又前進，試圖衝撞帶隊的所長林卷億，2名警員認為他欲攻擊警方，立即朝左車身及輪胎連開22槍，潘男雙臂及臀部雖中彈，仍負傷逃離現場，現場2車及1輛警用機車在後追趕，追逐過程中，潘男還朝車外丟棄4包安非他命（約115公克）。

毒蟲中3槍 送醫保命

警方追逐5公里，在新北市石碇區文山路一段的建德加油站旁，逮獲負傷失血體力不支、停在路邊休息的潘男，當時他意識模糊，通報救護車將他送醫急救，暫無生命危險。

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