女里長連任 辦公室遭「夜襲」

2018-11-27

逞凶里民稱兒打球遭驅趕 找里長協調未果

〔記者陳恩惠、周彥妤／台北報導〕九合一選舉結束，台北市內湖區碧山里40歲女里長呂之杞順利連任，但她位於內湖路巷弄的里辦公室門窗，前天深夜卻被砸毀。警方找到41歲林男，他供稱，兒子在球場打球，卻遭跳土風舞的大媽驅趕，請里長協調卻未處理，才會找人助陣，持木棍砸里辦公室，警方依毀損罪將他函送，並通知另2名嫌疑人到案說明。

警方說，呂之杞前晚11時餘前往內湖所報案，表示鄰居打電話通知里辦公室被砸，她調閱監視器，認出犯案的男子是轄內里民，但雙方不熟，不清楚犯案動機。

監視器顯示，前晚10時35分，3名男子分別騎乘2輛機車抵達，林男由後座下車後，拿著長木棍，邊走邊向友人們比手劃腳，隨後朝里辦公室鐵門猛敲，鐵門凹陷後，再朝盆栽重重砸下，木棍噴飛反彈掉在地上，林男又朝玻璃窗砸去，木棍擊破一面玻璃，卡在破口處，林男才和友人騎車離開，過程約1分鐘。林男到案說，前晚和朋友在家中喝了不少酒，當晚10時30分時，想起日前兒子在住家旁球場打球，卻遭多名要跳舞的居民驅趕，他氣得去找里長協調，要求一個公道，沒想到里長未處理，才會酒後失控犯案，另2名未飲酒的友人騎車搭載他過去，與選舉結果無關。

呂之杞︰林男說法非事實

但呂之杞表示，自己當時不在場，林男也不在場，不清楚林男小孩回去怎麼轉達，林男未找她陳情過，是事後有里民來詢問場地使用事宜，自己為此找上駐衛警協調，當時站在林男小孩的立場，認為既然暑假到了，又是晚上時間就讓小朋友打球，後來跳排舞的婦女還對她很不諒解；她強調，林男說法完全不是事實，對方應說出實情，才可能談和解。

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