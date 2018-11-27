CP值最高認證行動電源 充電爆炸？ 燒毀他家

2018-11-27

簡男將向行動電源公司求償

〔記者王宣晴／新北報導〕簡男將行動電源放在房間充電，23日凌晨疑行動電源爆炸引發火警，造成簡姓兄妹嗆傷住進加護病房，簡男日前出院，他不滿地說，出事的行動電源由T.C.STAR公司製造，且通過台灣BSMI認證，未料使用不到一年竟發生爆炸，讓住家被燒得面目全非，目前只能借住親友家，將等消防鑑定起火原因，向行動電源公司求償。

46歲簡男與家人住在新北市蘆洲的公寓3樓，工作時需常跑工地，幾乎每天都會使用行動電源，今年2月，簡男與朋友一起買了T.C.STAR-TYPE C雙向快充行動電源，使用10個月，未發現異常。

23日凌晨3時許，他睡夢中被爆炸聲驚醒，發現充電中的行動電源膨脹冒煙，火花延燒到一旁雜物，趕緊將充電線拔掉，手部因此被燙傷，他連忙到浴室以臉盆盛水企圖滅火，過程中又聽到兩聲爆炸聲，回到房間已佈滿濃煙，伸手不見五指。

簡男見滅火失敗，趕緊叫醒家人逃生，並通知左鄰右舍失火，也因此與妹妹遭濃煙嗆傷，直到警消趕抵，將他送醫急救；簡男因吸入性嗆傷，被送進加護病房觀察，他憂心家人及工作，日前辦理出院。

簡男說，回家發現住了10多年的家被燒得面目全非，重要證件、物品也被燒毀，財損還無法估計。他向友人索取同款行動電源照片，製作筆錄時提供給消防人員，釐清確切起火原因。

簡男指出，疑似爆炸起火的行動電源標註通過台灣BSMI認證，主打一次可充3台行動設備、自動調節電量，內建智能IC還可自動匹配充電功率，號稱CP值最高的TYPE C行動電源。

火調科人員火警後回到現場，因現場近乎全毀，找不到行動電源殘骸，新北市消防局表示，尚無法確認是行動電源爆炸釀災，也有可能是傳輸線等原因導致起火，調查報告1個月後出爐。

業者︰待調查結果出爐

持有T.C.STAR商標的迪士達公司產品部陳姓經理昨天表示，行動電源包裝上都有註記禁止過度充電，一旦充飽電就要拔離充電設施，至今都沒有接獲任何民眾、公部門反映有TYPE C行動電源爆炸起火情況，將待調查結果出爐，若確定是自家產品爆炸釀災，會跟消費者聯繫慰問，並請保險公司處理賠償事宜。

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