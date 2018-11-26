投票日執行選舉勤務 書記官滅火喪命

2018-11-26

〔記者張議晨、蔡宗憲／綜合報導〕宜蘭地檢署52歲黃姓書記官投開票日執行選舉勤務值班，見地檢署地下室鐵捲門冒出濃煙火花，持滅火器協助滅火，未料身體不適倒地，送醫確診為主動脈剝離，經急救不治。

宜蘭地檢署因應選舉勤務，前天有檢察官、書記官輪值，當天中午12時，地檢署地下室鐵捲門發生故障，技工修繕時馬達竄煙、冒出火花，黃姓書記官趕緊拿滅火器幫忙，事後返回辦公室途中倒地，黃送醫不治，消息傳回地檢署，同事說「怎麼會這樣」？友人說，黃男是宜蘭人，過去在外縣市服務，為照顧年邁父母，不久前才搬回宜蘭，平時熱心助人。

友人表示，黃男生前曾說，胸口偶有疼痛、胸悶，但不影響工作。宜蘭地檢署指出，檢察長李金定向家屬致哀，將協助後事及撫卹事宜。

另投票日在辦公室昏迷的62歲屏東縣恆春警分局勤務中心主任羅德慶，經轉送高雄搶救無效，昨病逝，消息傳回恆春，令不少同事及民眾惋惜。

投票日 恆春警官執勤病逝

二線二星的羅德慶，曾在高雄、林邊、枋寮等地服務，幾個月前就因為糖尿病、高血壓等狀況住院，出院後身體狀況一直不佳，同事勸他退休多保養身體，但他熱愛警察工作，仍堅持繼續服勤。

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