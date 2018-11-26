高市警官酒駕撞賓士 私了不成送辦

2018-11-26

黃姓警官記過、調地懲處

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄市警局訓練科二線三星黃姓警官昨晨涉嫌酒駕肇事，黃男於三民區酒駕撞到停等紅燈的賓士車，原有意賠錢「私了」，但被害車主堅持報警，黃姓警官酒測值0.81mg/l，被依公共危險罪嫌送辦；市警局表示，依規定將對黃予以記過、調地懲處並連坐處分直屬長官。

昨晨0時30分，黃姓警務正（40歲）與友人聚餐飲宴後駕駛自小客車欲返家，沿三民區建國三路西向東行駛至中華三路口，不慎撞及前方紅燈臨停的沈姓民眾所駕駛的自小客車，造成沈男（30歲）的賓士車保險桿等毀損，所幸雙方均未受傷。

沈男下車查看，黃姓警官立刻賠不是，向沈男說，「要賠多少，我賠你。」但沈男聞到黃男身上有酒味，認為對方酒駕，不願私了，直接報警。

三民一分局交通分隊到場酒測，赫見肇事人為警界長官，但因黃姓警務正酒測值0.81mg/l，沈姓車主酒測值則為0mg/l，仍將黃姓警官依公共危險現行犯逮捕，全案訊後依公共危險罪嫌移送高雄地檢署。

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