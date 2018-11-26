選鄉長落敗 支持者砸總部神像

2018-11-26

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕凡間瑣事竟牽拖神明！九合一選舉落幕，50歲洪男不滿神明未保佑澎湖縣湖西鄉長候選人洪添英當選，昨晨酒後失控進入競選總部，怒砸由總部請回供奉的神明及相關設施，雖然神明僅受輕微損壞，但總部負有保管責任，洪添英除將神明請回廟裡，並對洪男提告毀損。

澎湖縣候選人洪添英將提告毀損

洪男昨晨4時向隘門派出所投案，指稱自己前往洪添英競選總部砸毀內部相關設施，警方趕往發現內部一片凌亂，盆栽、木製桌椅及神像等物品散落地上，立即通報總部人員，一早總部人員前往善後，所幸2尊神像雖重摔在地，僅輕微損壞。

據了解，洪男是洪添英的支持者，選舉期間不時會前往競選總部幫忙，包辦一些水電及木工、懸掛大型看板等工作，因此有總部鑰匙，才會在選舉夜自行打開總部大門入內破壞，原本洪添英不願提告，但神明是由隘門公廟三聖殿請回總部坐鎮，負有保管責任，洪添英除將神明請回三聖殿，也含淚表示一定要提告，才能向村民有所交代。

洪添英提告毀損，洪男偵訊時供稱，因不滿總部供奉的神明未保佑洪添英當選，無法接受落選事實，因此在酒後持鑰匙打開總部大門，入內搗毀相關器具及盆栽等物品，並重摔神像。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/