向阿姨借百萬遭拒 翻牆怒燒托嬰中心

2018-11-26

〔記者蔡清華／高雄報導〕待業中的27歲陳姓男子，向在高雄開設托嬰中心的阿姨開口借100萬元遭拒，昨清晨酒後竟在托嬰中心外雜物堆縱火，火勢往建物兩側延燒，一度衝上4層樓高，住戶睡夢中光著身子裹毛巾逃命，警方5小時內逮捕陳嫌，依公共危險罪嫌送辦。

住戶光著身子裹毛巾逃命

警方調查，楊女在高市楠梓區裕昌街一處5樓建物一樓開設托嬰中心，待業中的陳嫌最近手頭緊，向她借100萬元遭拒，陳嫌夥同綽號阿文的友人飲酒後，不滿情緒一時爆發，共謀放火洩憤。

找友人共謀放火洩憤

昨清晨由陳嫌騎機車，刻意遮蔽車牌搭載阿文至現場，陳徒步翻越托嬰中心矮牆進入後院，持打火機點燃後院堆積的泡棉等雜物後逃逸。

幸假日沒營業 無人傷亡

清晨5時多火警發生時，托嬰中心樓上的住戶驚慌逃生，多人睡夢中來不及穿衣就往外衝，消防人員撲滅火勢，於4樓救出1名18歲青年，幸未受傷。所幸托嬰中心假日沒營業，裡頭也未收容嬰兒，僅造成托嬰中心外觀裝潢及屋後物品損毀，另包括托嬰中心及鄰戶等，有4輛機車全毀、半毀2輛，初步財損約50至60萬元。

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