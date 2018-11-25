投票日團聚爭家產 弟追殺 兄命危

2018-11-25

〔記者陳薏云／新北報導〕新北市中和區劉姓兄弟昨因投票日休假，湊齊家族成員商討家產問題，四十六歲劉姓胞弟不滿五十九歲大哥的口氣，涉嫌持刀連砍胞兄，把哥哥砍得身上多處刀傷，命危送醫；警方將行凶劉男帶回偵辦，依殺人未遂罪送辦。

警方調查，劉姓兄弟皆從事運輸業，共有七名兄弟姊妹，砍人的劉男排行老四，被砍傷的是排行老大的大哥。日前因家中長輩過世，留下位於中和區圓通路的祖厝，一家人昨天因投票日休假，八名家庭成員相約中午聚在老家討論家產問題。

據了解，四十六歲劉男當時在家庭會議中表示，希望祖厝留下來，不然家族會四分五裂，過年沒有老家可回，兄弟姊妹會日益生疏；五十九歲的大哥認為應將祖厝賣掉，「反正也沒人住，賣掉的錢由兄弟姊妹均分」，兄弟為此意見不合，在會中吵了起來，劉弟不滿大哥的口氣，氣得到廚房拿水果刀朝對方猛砍，造成劉兄臉、頸、胸腹、背部多處中刀，因傷及內臟，迄昨晚尚未脫離險境。

家族其他成員見劉男失控，嚇得報警，警方到場後將劉兄送醫，同時逮捕砍人的胞弟。劉男到警所後已情緒平復，坦承一時情緒失控犯案。

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