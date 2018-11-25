「功課有寫還被老師罵」 兩童蹺家 嘉義流浪到墾丁

2018-11-25

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕嘉義縣水上鄉兩名十歲小四男童，前天中午下課後穿著制服、揹著書包，從水上車站搭火車「離家出走」，家屬如熱鍋上螞蟻，沒想到兩人一路坐火車到兩百公里遠的屏東，昨天凌晨在墾丁大街超商被警方發現，負氣離家出走的原因竟是「功課有寫還被老師責罵」，讓員警哭笑不得。

這起男童流浪記，主要是黃姓、蘇姓男童二十三日中午下課後，直接穿著制服、揹著書包離開，直到下午五點都沒返家，家長焦急報案及貼上臉書協尋。嘉義警方及家屬透過手機定位，發現位置落在墾丁大街一帶，墾丁派出所副所長朱之輝及警員連庭儀在周邊民宿及商店找尋，找到昨天凌晨零時，總算在便利商店內發現正在聊天的兩童，將兩人帶回警所，聯繫家屬。

黃童告訴警方，因為「功課有寫還被老師責罵」，一時生氣便與蘇姓同學搭火車南下，先搭到枋寮車站，詢問大人後再轉搭客運到墾丁大街牌樓下車，他們有帶外套、身上有一千多塊，沒餓到肚子也沒受凍。

兩童與警方「聊完」後，放鬆地在派出所呼呼大睡。家長趕來接人時，警方提醒，平時可多與孩子溝通。

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