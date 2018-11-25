紡織廠惡火 1家7傷3孫命危

2018-11-25

柯家祖孫三代感情好 父子打拚紡織廠3、40年

〔記者劉曉欣／彰化報導〕昨天是投票日，許多民眾睡得飽飽再去投票，彰化柯家祖孫三代七人卻在凌晨睡夢中遭遇火劫，其中三個小孩吸入性嗆傷十分嚴重，均有生命危險。鄰居表示，柯家父子一起工作，家庭式紡織廠已經營三、四十年，全家人感情很好，發生這起意外，讓鄰居都非常不捨，也為柯家祈福。

鄰居非常不捨 為柯家祈福

警方調查，位於彰化縣伸港鄉柯家經營的家庭式紡織工廠，是在昨天清晨傳出火警。彰化消防局獲報，出動人車趕往，現場是廠住合一的小型紡織工廠，主要是做紡紗，前面是兩層樓ＲＣ建築，火勢是在後方加蓋的鐵皮工廠，燃燒面積約一百平方公尺。

阿公被民眾揹出 阿嬤與兒自行逃出

起火當時，柯家祖孫四大三小都在ＲＣ建築二樓，睡夢中被火嗆醒，阿公（六十一歲）被熱心民眾揹出，阿嬤（五十六歲）跟兒子（三十五歲）自行逃出，三十四歲媳婦與三個分別是十三歲、八歲與五歲小孩受困，消防人員攻入火場後將他們救出。

彰化基督教醫院副院長周志中表示，柯家七人都有吸入性嗆傷，三個孫子有生命危險，八歲與五歲男童到院時，昏迷指數七分，十三歲少年的昏迷指數只有兩分，急救後送小兒加護病房插管治療。

彰基指出，柯姓阿公有燒傷、吸入性灼傷，二度燒燙傷，軀幹和四肢面積約三十％，目前也插管在燒燙傷中心治療，昏迷指數十分；兒子嗆傷，媳婦在燒燙傷中心加護病房治療；阿嬤喉嚨痛、呼吸不順。

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