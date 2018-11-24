危險加給 警署提了方案等核定

2018-11-24

〔記者邱俊福、李欣芳、廖雪茹／綜合報導〕昨又發生國道警執勤時2警遭撞重傷事件，這兩年接連發生在國道上執勤的警察被撞死傷案，有民進黨立委開記者會急呼應增加國道警察的危險加給，警政署也提出加給方案，給予國道警察危險加給每人每月5061元（國道警現有1384人），今年9月21日由內政部送交行政院人事總處審查，目前尚待人事總處核定。

昨有基層員警指出，人事總處已以「科技執法已降低危險性」為由，認為應該「再研議」該方案，意即短期內不會同意危險加給方案。人事總處昨表示，此案仍在研議中，尚未定案；警政署說，迄目前為止沒有接到以再研議為由退回方案的情況。

國道警察挨撞情況頻傳，重大死傷案例包括2017年8月7日，警員陳啟瑞、楊于辰在國道3號南向108公里處警戒故障車，遭拖板車追撞造成1死1重傷；2018年4月23日，警員葉家豪、郭振雄在國道1號南下308公里處攔檢取締違規大貨車，遭另輛大貨車從後方追撞，2人當場死亡。

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