分發才1個月 陽光愛心警遇劫

2018-11-24

〔記者廖雪茹／新竹報導〕國道警察局楊梅分隊2名員警執勤時遭撞成重傷，其中21歲的王黃冠鈞昏迷指數3，警專35期畢業的他，是名陽光男孩，愛運動又充滿愛心，10月20日才分發到楊梅分隊，友人聞訊都替他祈禱集氣，希望他早日康復。

友人集氣盼他早日康復

國道警方表示，王黃冠鈞是高雄人，愛好運動，屬於陽光型男孩，發生事故後，父母已從高雄北上探視。

王黃冠鈞去年在警專受訓期間，曾響應一項連做22天、每天22下伏地挺身的活動，這項活動源於美國退役軍人因為不適應退伍後的生活，1天當中竟有22人自殺，希望藉此活動喚起各界關心這個問題。

王黃冠鈞愛運動又充滿愛心，他還特別提醒親友「希望大家在忙碌之餘可以多多運動，畢竟健康的身心是人生中不可或缺的。閒暇之餘也可多多關懷弱勢兒童，捐發票或微薄的零錢讓他們有好的成長環境。」

國道警方表示，警友會有感於國道警員執勤風險高，幫每人投保350萬元意外險，警方也會全力協助家屬。

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