國道警又遭夾撞 定速百公里重創2警

2018-11-24

處理轎車爆胎事故

〔記者廖雪茹、蔡政珉／綜合報導〕國道上又發生飛車撞警重大事故！一輛轎車昨凌晨1點15分在國道一號湖口路段爆胎，停在內側車道待援，國道二隊楊梅分隊的紅斑馬警車停在爆胎車後方，小隊長林宗廷及葉姓警員下車擺放三角錐，僅僅11秒，一輛黑色轎車就從後方以百公里高速衝撞警車，當時坐在警車後座的員警王黃冠鈞首當其衝，因顱內出血、昏迷指數3，手術後送加護病房觀察；林宗廷也受重傷，幸無生命危險。

警車到場11秒就挨撞

國道二隊調查，當時前方轎車疑撞到路上掉落物爆胎，停在國道一號南下86.7公里處內側車道，楊梅分隊警車到場，見事故車駕駛及乘客共4人站在車外，執勤員警開啟巡邏車警示燈及鳴警報器，停在事故車後方，葉員和林員下車擺設三角錐，王黃冠鈞因還是實務訓練生，留在右後座沒下車。

一警未下車 顱內出血昏迷

兩員剛下車，29歲王男駕駛的黑色轎車就疾駛過來，直接撞上巡邏警車後方，警車被推撞往前，又撞上爆胎的事故車，造成警車前後均撞爛，王黃冠鈞被夾在後座加上頭部重創，致顱內出血、血胸與肝臟撕裂傷， 不僅大量出血，且昏迷指數3，經手術救治後轉林口長庚醫院；當時人已下車的林宗廷也被波及，頭部撕裂傷及手腕骨折，無生命危險。

肇事者稱天色昏暗 沒看到車

警方調查，肇事路段是一處彎道，行車紀錄器畫面顯示肇事車輛疾速推撞警車，林小隊長甫下車即遭撞傷。

爆胎車許姓女駕駛表示，她開車前往桃園機場載友，回程時因爆胎不得不停在內側車道，她和友人4人趕緊下車擺放三角錐，同時報警求援。

肇事的工程師王姓男子僅輕微擦傷，沒有酒駕，當時以時速100公里定速駕駛在內側車道。他向警方供稱，當時準備回新竹，可能天色昏暗，沒有看到前方的巡邏車。

警方表示，使用定速開車雖比較輕鬆，但也容易分神，提醒駕駛人定速駕駛時，仍要高度注意前方路況。

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