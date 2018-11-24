檢定沒過刀架導師頸 高中生衝出教室墜樓亡

2018-11-24

少年父母離異 親戚照顧

〔記者許倬勛／桃園報導〕桃園市一所私立高中二年級16歲陳姓男學生，前天得知丙級檢定未通過，疑因此情緒受影響，昨午在教室持菜刀、水果刀「雙刀突襲」陳姓班導師後跑出教室，隨後被發現墜落行政大樓地下一樓天井，送醫不治。

據悉，陳生父母已離異，他由親戚代為照顧，陳生父親接獲通知趕到醫院，對兒子死因無意見，將由檢警相驗確認死因。

午休時分動刀 師生嚇壞

警方調查，昨中午12點45分午休時段，陳生班上的同學、導師都在座位休息，陳生突然起身走向教室後方的導師座位，持預藏菜刀抵住導師脖子，導師驚醒不斷柔聲勸阻，同學被這一幕嚇壞，深怕導師受傷，不敢輕舉妄動。接著陳生又拿出水果刀揮舞，導師連忙閃躲，同時搶下菜刀，混亂中脖子遭輕微劃傷。

大吼一聲衝出 失去蹤影

陳生見老師脖子受傷，驚覺闖下大禍，大吼一聲，丟掉水果刀奪門而出，同學跟在後面追過去，但到樓梯口後不見陳生蹤影，約莫過了5分鐘，傳出巨響，同學查看發現陳生已墜落行政大樓地下一樓天井。警消獲報趕抵時，陳生已無呼吸心跳，送醫搶救仍回天乏術。

傳來巨響 來不及搶救

陳姓導師說，陳生是身心障礙特殊教育安置生，對於學習及課業較為執著，平時很努力聽課，希望趕上進度，近日因準備萬能科技大學丙級資訊類檢定測驗，情緒起伏很大，加上之前多次報考未通過，對此次測驗抱有很大期待，豈料22日公布結果又未通過。老師說，陳生昨仍正常到校上課，看不出異狀，沒想到會突然失控。

校方表示，陳姓導師為人和善，是學生眼中的好好先生，因知道陳生狀況，未對他有特別要求，過去也從未與陳生起過口角或衝突；此外，這次檢定不是只有陳生未通過。

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