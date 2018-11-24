行動電源充電中爆炸 70歲老人家領5口逃生

2018-11-24

〔記者王宣晴／新北報導〕新北市46歲簡男將行動電源放在房間充電，昨凌晨行動電源疑突然爆炸，他在睡夢中驚醒，潑水滅火，右手、右小腿反遭燒燙傷；所幸簡男的70歲母親臨危不亂，帶領一家5口平安逃出火場。

睡夢中驚醒 木造裝潢狂燒

簡男與母親、大哥、妹妹、外甥一家5口同住蘆洲光華路一處公寓3樓，昨晨3時許，簡男房間傳來爆炸聲，疑為充電中的行動電源爆炸起火，該處是木造裝潢，火勢迅速延燒，簡男企圖滅火失敗，身體受到燒燙傷。

簡母發現火勢延燒至客廳，連忙帶家人逃出火場，報案同時也通知鄰居逃生。警消疏散10名住戶，15分鐘後撲滅火勢，發現房間、客廳共10坪大全數燒毀。

新北市消防局表示，簡男除右手、右小腿燒燙傷，跟39歲妹妹還因逃生時吸入濃煙嗆傷，兩人送醫後雖無生命危險，仍需在加護病房觀察。

兩人受傷 幸無生命危險

簡男向消防人員表示，行動電源爆炸起火，因逃出火場後過於緊張，只記得行動電源是在連鎖3C賣場購買，品牌及購買日期都想不起來。火調科人員重返現場，由於現場近乎全毀，找不到行動電源殘骸，將待簡男出院後釐清起火原因。

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