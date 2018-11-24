人瑞夫妻恩愛76年 結伴走完人生路

2018-11-24

老妻病逝 老夫食不下嚥

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣造橋鄉大龍村96歲范黃姓婦人，因肝膽罹癌於本月16日逝世，她的老伴范翁向來身體硬朗，97歲高齡還常帶孫子四處玩耍；然而，妻逝後他食不下嚥，第二天馬上倒下，醫院診斷為急性腦中風，並於20日病逝。由於老夫妻感情深厚，4天內先後離世，鄰里不捨地說，「真是鶼鰈情深，結局感人」；范翁的78歲幼弟也說︰「大哥太想念大嫂了！」

親友表示，范翁夫婦分別於21、20歲時結髮，結縭76年十分恩愛。幼弟說，大哥將他視為兒子般撫養，他鮮少見到大哥夫婦吵架，夫妻間的深厚感情令不少人稱羨；且兩人不僅感情好，教育小孩也很有一套，姪兒們事業有成，其中大姪兒曾在鄰近的頭份市擔任國中教師。

急性腦中風 4天後也走了

范翁的長子表示，之前曾聽母親說「活到這把歲數也夠了，沒什麼遺憾」，豈料沒多久就被檢查出身上長腫瘤，轉院治療未見起色，15日將母親接回家後，第二天一早溘然長逝，當時父親傷心欲絕。

鶼鰈情深 鄉里無不動容

范翁的幼弟表示，「大嫂走了後，大哥食不下嚥、當晚輾轉難眠」，整個人走神，大家都感覺到他實在太思念亡妻了，畢竟一生摯愛突然離世，讓他萬般難捨。「沒想到才隔了一天，大哥17日就倒下」，家人急忙將他送醫，延至20日回天乏術。

當地村長盧松源說，范氏夫婦的恩愛之情，這幾天在鄉里傳開，大家聽後，對於結髮超過70年的夫婦如此相愛，無不動容，認為范翁捨不得妻子才會跟著走，是鶼鰈情深的最佳寫照。

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