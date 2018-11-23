韓女飯店泡湯暴斃 「窒息非硫磺中毒」

2018-11-23

來台參加學術研討出意外

〔記者陳恩惠／台北報導〕韓國「東亞日報」、「中央日報」等媒體報導，一名光州朝鮮大學女研究生8月31日被發現陳屍於台灣一家飯店浴缸，驗屍報告指出死因是硫磺中毒。士林地檢署昨表示，解剖發覺死者血液內的硫化氫含量不高，非硫磺中毒，應是浴室門窗緊閉，缺氧窒息死亡。

士檢檢察官前天告知死者母親，解剖報告認定是窒息身亡，家屬表示「無法置信」，不排除委任律師向飯店提告。死者遺體已發還家屬，火化返國後於9月6日舉辦喪禮。

家屬無法置信 不排除提告

檢警表示，女研究生HYUN SON與指導教授、另名女研究生來台參加學術研討會，住在台北市北投區湖山路一家50年歷史的溫泉飯店。室友8月31日上午睡醒，浴室傳出水流聲，到了中午，感覺HYUN SON待在浴室時間太長，進而發現她半趴浴缸邊無反應，送醫不治。

警方勘查現場，當時浴室窗戶緊閉，研判泡湯時未打開窗戶讓空氣流通，致缺氧窒息。飯店人員表示，該飯店是以白磺為主的溫泉飯店，房間及浴室都有窗戶，通風設施完備。

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