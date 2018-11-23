男吸金27億跑了 女友判12年爸媽也吃罪

2018-11-23

圓夢贏家一場騙局

〔記者王定傳／新北報導〕逃亡中的吸金慣犯陳靖騰從2012年7月起，和女友曹晏甄等家人，引進「圓夢贏家」吸金計畫，宣稱投資馬來西亞博弈產業可獲高額報酬，吸金達27億元。新北地院昨依違反銀行法，判曹晏甄12年徒刑，併科罰金1億元，曹的父母曹慶鈴及陳丹渝、堂弟林致宇與陳靖騰的2名兒子陳楨岳、陳楨易等5成員，判處8年6月至9年不等徒刑，併科2500萬至3千萬罰金；還有52名共犯也被判刑，24名被告獲緩刑，陳靖騰因逃亡通緝中，尚未結案。

陳靖騰還在逃亡中

檢方調查，圓夢贏家吸金計畫是由自稱馬來西亞賭神、拿督王姓兄弟所創，宣稱投資一定比例可獲高年息報酬。陳、曹及其家人2012年引進此制吸金，被害人高達656人，連總統府前侍衛長、調查局退休高官、知名保全公司董事、知名醫美診所院長等也受害。

合議庭斥責，陳靖騰等核心成員害眾多被害人血本無歸、家庭事業傾倒，甚至親友感情破碎，「圓夢」變成「夢魘」。

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