幫婦下體點痣驅小三／迷信形同強迫 算命師判刑

2018-11-23

〔記者彭健禮／苗栗報導〕一名35歲婦人的丈夫外遇，她心神不寧發生車禍，當晚到66歲男子賴嘉豐的擇日館收驚，賴誆稱用朱砂筆在她的下體點痣可改運；婦人為保住婚姻同意，未料點完後賴稱「還需多次點痣」，婦人起疑，離開後報案。法官認為，賴男利用被害人徬徨無助，以宗教或迷信等手段引誘，壓制被害人理性思考空間，形同違反其意願，依強制猥褻罪判賴男6月徒刑，可易科罰金。

以宗教手段誘壓 形同違反被害人意願

苗栗地院調查，賴男在苗栗縣卓蘭鎮經營擇日館，以看風水、捻米卦、改運為業。被害婦人去年12月29日發生車禍，當晚前往擇日館收驚；賴男問事時得知婦人的丈夫外遇，她才會心神不寧。

賴男向婦人誆稱，可透過點痣改運，但要她向神明發誓不可告訴第三者；婦人為了保住婚姻，隨賴男進入後方廚房，脫褲讓賴男以毛筆沾朱砂墨水，在她的下體點痣。完事後，賴男說還要再點幾次，約下一次到「外面」作法，婦人察覺有異報警。

法官開庭時，賴男承認幫婦人在下體點痣，但強調是對方自願，沒有強迫。法官認為，賴男趁被害人遭逢感情挫折，處於徬徨無助、自主能力薄弱之際，以法力、神怪、宗教或迷信等，壓制被害人的理性思考空間，讓她作成一般人所不為的損己決定，被告行為觸犯刑法妨害性自主罪的「其他違反其意願之方法」，依此判刑。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/