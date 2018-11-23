800公斤太空包墜14樓 母慘直擊愛女砸死

2018-11-23

兩人在地面裝填太空包

〔記者洪定宏／高雄報導〕高雄市左營區昨驚傳建築工地死傷意外，吳姓包商以固定起重機吊掛內裝沙土、重達800公斤的太空包到15樓工地，途中吊耳突然斷掉，從14樓高處墜落，當場砸中在地面裝填太空包的侯姓女工人，身體慘遭壓扁死亡，她的母親就站在身旁，也遭沙土濺到背部受傷，回神後見到女兒慘狀哀痛欲絕。

母站旁邊也遭沙土濺傷

警方依業務過失致死罪嫌將聘僱侯姓母女的吳姓包商函送法辦；勞檢處勒令工地停工，並對建設公司開罰6萬元。

勒令停工 建商被罰6萬

高市勞工局勞檢處表示，35歲吳姓包商聘僱49歲侯女與67歲侯母，安排她們在文自路與重上街口一樓的建案工地，將沙土裝填進太空包；昨天下午約1點20分，吳男利用工地大樓的固定起重機，以俗稱「塔吊」方式，將太空包吊到15樓工地，母女繼續裝填下一個沙包，沒想到運送途中吊耳斷掉，太空包從14樓高處墜落，先壓到正在一樓地面裝填沙包的侯女，侯女身體整個被壓扁，太空包接著撞擊地面破裂彈開，侯母被高速濺起的沙土打到背部受傷。

目擊者趕緊通報119，救護車到場時，侯女明顯無生命跡象，未送醫，救護員先將背部受傷的侯母送醫。

警方表示，死者是單親媽媽，兩位就讀大學及高中的女兒接獲噩耗，趕到派出所了解狀況。受輕傷的侯母因目擊女兒慘死，受到極大心靈創傷，警方須等她身心狀況穩定，再製作筆錄。

勞檢處調查後勒令停工，表示後續將調查太空包吊耳的材質、編織方法有無問題，釐清吊耳斷掉原因。

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