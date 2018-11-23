「攝淫師」拍SM 綑綁女模揉胸指侵

〔記者錢利忠／台北報導〕作品走情色風格的攝影師易繼道，被曾姓女攝影師上網爆料，指他在拍滴蠟油等SM風格作品時，對多名女模襲胸及指侵，易男為此控告曾女加重誹謗；檢方傳喚女模，有3人證稱遭易男染指，並出示臉書及IG對話紀錄為證，易男反被列性侵被告，台北地檢署昨依強制性交及猥褻等罪嫌將他起訴，曾女獲不起訴。
今年3月曾女在IG爆料，指有多名外拍女模被男攝影師性侵及性騷擾，後來該訊息被分享到社群網站Dcard，下標「攝影師性侵事件後續#圖多#文長#幫高調」，內容提及「這是一個叫做半╳風景的攝影師會假借拍攝之名，在網路上私訊素人邀請拍照，有些人不幸的淪為了他的受害者。」
易男在IG上聲明，相關留言為不實言論，對曾女提告；曾女庭訊時指稱，認識那些被易男染指的受害者，提供受害者聯繫方式給檢察官。
檢方傳喚多名外拍女模到庭，有3女證稱，請易男幫忙拍攝滴蠟油、繩縛等SM風格作品時，常被不經意碰觸身體隱私部位，易男還趁她們身體被綑綁時，搓揉她們的胸部及指侵下體。
3名被害人除指證歷歷，還出示與易男之間的IG及臉書對話紀錄為證，檢方將性侵案簽出偵辦；易男否認性侵及猥褻，辯稱拍照期間雖與女模互動親密，但沒有違反女模意願。檢方認定易男涉案事證明確，將他起訴，同時認定曾女爆料內容屬實，將她不起訴。
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