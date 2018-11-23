工人包養越南妹 分手都傳淫片報復

2018-11-23

阮女發現許男床頭金盡聲請保護令

〔記者王捷／台南報導〕荒唐的包養糾紛！許姓粗工省吃儉用，卻花30萬元包養阮姓越南妹，把原本要買房的存款耗盡，阮女發現許男床頭金盡想分手，許男不甘心想挽回，豈料阮女早已聲請保護令不讓他接近，許男認為真心換絕情，一氣之下把2人的性愛影片傳給朋友，阮女火大也以牙還牙，把許男裸照傳給朋友；2人從包養糾紛發展成互告妨害秘密，一個月來頻繁進出警局，承辦的單身員警直呼：「愛情怎會這麼複雜！」

包養糾紛變成互告妨害秘密

30多歲許男一年多前在小吃部認識打扮豔麗、身材勻稱的阮女，發現兩人年齡相當，且阮女取得身分證後，已與丈夫分手，於是熱烈展開追求。許男供稱，起初阮女不答應，但後來2人達成協議，由他每個月拿出25000元包養阮女。

許男為了與阮女在一起，自己省吃儉用，每月按時給阮女包養費，一年花掉30萬元，買房存款全數耗盡，阮女發現許男沒錢後，開始避不見面並提分手，許男不甘心找她求和，沒想到阮女以許男糾纏她為由，聲請保護令獲准，許男還因違反保護令被逮。

許男向警方供稱，阮女離婚後一直靠「交男友謀生」，等到發覺對方沒錢，就分手並聲請保護令，認為自己真心換絕情，因此控告阮女詐欺，並將2人的性愛影片傳給朋友。

阮女發現許男傳性愛影片，也將許男裸照傳給朋友，並對許男提告妨害秘密；許男得知阮女反擊，同樣對阮女提告妨害秘密。

阮女應訊時酸稱，她手上沒有對方的裸照，因為許男「很不行」，每次一下子就結束，她根本來不及拍，只有拍到對方的臀部，她傳照片只是想讓姊妹們看看許男的睡姿怎麼這麼糟，影響她睡覺。

情境照

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