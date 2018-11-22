吸毒、男男交 荒淫無度 開泓法師 10萬元交保

2018-11-22

〔記者彭健禮／苗栗報導〕被視為佛教明日之星、曾任中國佛教會青年會秘書長的開泓法師，本名謝仁豪，被踢爆染毒、還搞男男性交等違反法律和佛門戒律的荒唐行徑，影像畫面流出後，震撼佛教界。刑事局中部打擊犯罪中心前天前往他住的苗栗縣頭份市崇佛寺搜索，查獲安非他命毒品19公克及其他男子，訊後依毒品罪嫌送辦，苗栗地檢署昨裁定以10萬元交保。

苗檢當天指揮警方搜索崇佛寺時，警方表明來意，出現4名出家人阻擋，還故意叫嚷示警，讓開泓伺機躲到另一廂房，並將廂房門反鎖，警方要求開門，雙方一度僵持，之後才由陳姓男子開門。

警方入內見正在滑手機的開泓神情錯愕，稍後在廂房衣櫥內查獲安非他命毒品19公克、吸食器、壯陽藥等物品，也找到儲存性愛影片的兩支各32G的隨身碟。

因當時僅開泓及陳姓男子2人在房內，故以現行犯將2人帶回偵訊，昨天上午移送地檢署，開泓坦承持有和吸食毒品，過去也曾有毒品前科，檢方偵訊後裁定以10萬元交保，陳姓男子獲請回。

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