「不做愛就不給開店」 參謀中校白嫖按摩女

2018-11-22

〔記者陳慰慈／新北報導〕陸軍六軍團指揮部中校參謀官李佳寶（在押）涉嫌持變造的警察證件，恫嚇越南籍女按摩師，「不跟我做愛，就不給妳開店」，性侵得逞，事後李男沒付按摩費，僅花1千元購買店內的越南咖啡包，新北地檢署昨依涉犯強制性交等罪嫌起訴李男。案發後李男已停職。

起訴指出，去年1月，李男撿到某警員的警察證，未歸還占為己有，去年8月變造換上自己的軍服照，今年3月8日，李男以90分鐘1500元價格，跟新北市中和區一家按摩店預約按摩，一進包廂就說：「我是警察，來調查妳有沒有做壞事？」追問越南女：「聽說妳有做全套性交易？」越南女回：「沒有」，李男亮出偽造的警察證嗆說：「我是警察，妳小心一點」、「如果不幫我按摩，就不給妳開店」，要求查看越南女的身分證。

越南女只好聽命幫李男按摩，未料幫李男按摩大腿時，李男恫稱︰「如果不跟我做愛，就不給妳開店」，強脫越南女衣褲，硬上得逞，越南女不想惹事，未於第一時間提告。直到檢警偵辦一起妨害風化案，越南女才說出這段過往，檢方今年8月將李男拘提到案。

檢警調查，李男之前還以相同手法至新北市永和區一間工作室預約按摩，威脅黃姓按摩女：「不拿出身分證就要抓妳去警察局」，雖未侵犯黃女，但沒說明用途就持手機翻拍黃女身分證後離開。

中校辯稱是性交易

庭訊時，李男辯稱拍證件僅是收藏紀念，未出示給他人看過，也無冒用警察身分，並否認性侵越南女子，表示兩人是性交易。但李男拒測謊，越南女則通過測謊，檢方因此不採信李男辯詞，昨依侵占、偽造文書、強制性交等罪嫌將他起訴。

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