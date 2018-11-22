李宗瑞賠3095萬 關30年 雙創性侵史上最高紀錄

2018-11-22

淫魔富少 撿屍 迷姦 偷拍

〔記者張文川／台北報導〕「淫魔富少」李宗瑞，性侵迷姦14名女子或偷拍，一罪一罰各被判刑20年、39年2月定讞，已入獄服刑；民事求償部分，先前已判李應賠4女共860萬元確定，最高法院昨針對另7名女子的求償案駁回上訴，李應再賠7女各175萬元至255萬元不等，共賠償1525萬元定讞；總計李應賠償18女共3095萬元，確定成為史上應賠償最多錢的性侵犯，被害人對李的民事求償，也於昨天全部塵埃落定。

18女受害人求償塵埃落定

此案的刑事附帶民事求償案，二審判李宗瑞應賠償被性侵或偷拍的17女共2745萬元，其中6女各獲判賠45萬至145萬元不等，由於金額低於150萬元，不可上訴，故此部分510萬元已於二審確定。其餘11件則上訴至最高院，去年先確定4件判賠，這次再確定另7件。

零星偷拍案 數十萬元和解

此外，一名被害人小蓉（化名）輾轉看到自己被偷拍的影片，單獨提民事求償，3年前已獲判賠200萬確定。因此，李宗瑞總計應賠償3095萬元；還有部分只被偷拍、未控性侵的女子，已先後以數十萬元和解。

刑事方面，富少李宗瑞被控性侵偷拍20女，但法院最後認定只有6件構成強制性交罪、8件乘機性交罪。其中5件於去年先判李20年徒刑定讞，其餘9件也於今年8月判刑39年2月定讞，法院尚未合併定其應執行刑，李宗瑞會坐牢最久的有期徒刑合併最高上限30年，也堪稱史上會被關最久的性侵犯（未計入性侵殺人、強盜性侵等結合犯）。

對於本次7名女子的民事求償案，李宗瑞上訴抗辯指出，被害人當時非處於精神、身體障礙或心智缺陷狀態，卻未反抗，應屬合意；但最高院昨認為，李宗瑞一味指摘二審的事實認定、斟酌金額不當，未指出二審判決有何違背法令之處，不符上訴三審的法定理由，上訴不合法。

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