2天換8車逃226公里 殺手「變髮」 照樣落網

2018-11-22

〔記者王宣晴／新北報導〕日前發生在新北市的陳姓機車行老闆疑因拒絕前女友復合而遭砍傷案，警方發現，行凶2男子逃亡時為躲避警方追緝，竟換了8部車，2天的逃亡路程長達226公里，還染成金髮變裝，但警先逮郭姓男子，並發現另一蔡男躲進七堵山區，警方在行經祭祀瑤池金母的聖德宮時，誠心祈求神明保佑，果然不久即順利逮人。

警詢中，蔡、郭否認收錢行凶，但承認透過朋友認識遭砍傷被害人的江姓前女友，得知要尋仇後才助陣幫忙，警詢後依殺人未遂罪嫌送辦，並深入調查江女有無指使行凶。

警方調查，陳男今年中與江姓女友分手，江女想挽回，每日傳百則「好想你」、「不能沒有你」訊息，但陳男已交新女友，拒絕復合。

本月16日深夜11時，陳男與女友、另名機車行老闆在店內小酌，2名惡煞闖入持開山刀朝陳男狂砍，陳男一度命危，幸急救撿回一命。

警方發現，行凶2嫌狡猾，犯案後數次變裝、閃躲監視器，換了8部車，往基隆方向逃逸，2天逃亡路程長達226公里。

本月18日晚上，警方先逮捕在基隆廟口夜市吃消夜的26歲郭男；32歲蔡嫌則躲進七堵山區，還染金髮變裝掩飾，警方前日中午，在祭祀瑤池金母的聖德宮吃飯休息，並誠心祈求神明保佑，隨後，意外發現一條小路，前往探查後發現一間隱密的鐵皮屋，屋外則有蔡男的轎車。警方荷槍實彈攻堅，順利逮到蔡男。

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