慘!疼痛指數逾8分 比拔指甲還痛

2018-11-22

〔記者蔡淑媛／台中報導〕4歲男童全身30%的2度燒燙傷，屬於嚴重燒燙傷，傷勢集中在前胸、後背和上肢，已經燙到脫皮，必須緊急送醫否則恐在短時間致命，醫師指其疼痛指數超過8分已經「非常痛」，可能比拔指甲還痛，直逼生產痛，加上小朋友忍痛度低，哀號、尖叫、躁動不已，未及時止痛，會感到愈來愈痛，男童一定很痛苦。

全身3成2度燒燙傷

中國醫藥大學附設醫院急診部主任陳敏恭指出，2度燒燙傷很痛，尤其是深2度最痛，可能相當於拔指甲的疼痛，甚至更痛，以小孩2度燒燙傷面積超過20%屬於嚴重燒燙傷，男童大面積燒燙傷達到30%，傷勢很嚴重，短時間就會脫水、感染、休克，男童後來不斷要奶喝，可能已經是脫水造成口渴、罹患敗血症。

若立即送醫可救回

中國附醫整形外科主任李宗勳指出，男童疼痛可能已達8、9分「非常的痛」，會哀號、躁動，小孩皮薄肉嫩、忍痛度低，會比大人還痛，而且如果燒燙傷傷及臉部或胸部，可能導致喉頭水腫、呼吸道阻塞，造成窒息，很多小孩可能一開始無明顯症狀，1、2個小時後就出現喘鳴聲、窒息。

李宗勳說，燒燙傷未立即降溫、止痛和治療，會愈來愈痛，小朋友一定會痛到尖叫，無法忍受，他懷疑男童可能呼吸道阻塞，如果又喝奶嗆到，可能就會窒息，但其實這樣的小朋友燙傷後如果能馬上送醫，即使發生窒息也能立刻插管急救，治療燒燙傷，孩子是可以救得回來。

另有燒燙傷中心的醫師質疑，一般蓮蓬頭洗澡熱水溫度頂多40幾度，怎麼會造成如此嚴重燙傷，又拖了快2天才送醫，已經是兒虐了，到底發生什麼事，內情如何，希望檢警能調查清楚。

4歲童洗澡燙傷示意圖

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