半身燙到脫皮沒送醫 4歲童痛2天亡

2018-11-22

單親媽 離婚育3稚兒

〔記者許國楨、楊政郡、蔡淑媛／台中報導〕台中市林姓單親媽媽，日前未注意到4歲、發展遲緩的兒子自行放熱水洗澡，男童疑似跌坐浴盆內，上半身多處被熱水燙到脫皮，林女自行替兒子擦藥未送醫，男童疼痛拖了近2天竟沒了呼吸心跳，送醫急救仍不治，檢警解剖遺體後，認為林女明知兒子嚴重燙傷，卻未及時送醫導致憾事，昨依涉嫌遺棄致死罪嫌聲押，法官裁定8萬元交保，男童死因有待化驗，釐清是否有受虐情形。

2兒子自行洗熱水澡

警方調查，28歲林女與丈夫育有3名分別5歲、4歲和1歲半的兒子，一家5口原住在彰化，約半年前協議離婚後，林女獨自帶著3名兒子搬到台中市北區一棟大樓的出租套房，但為了照顧幼子根本無法外出工作，經濟狀況拮据，平時都靠娘家接濟。

林女前夫偶爾來台中探視兒子時，才會住在套房，因自身也無穩定工作，在經濟上無法提供一定奧援，本月17日晚間，4歲的二兒子全身燙傷未送醫治療，一直到19日凌晨發現男童突然沒了呼吸心跳，林女緊急打119求救，抱著小孩急忙下樓，救護人員將男童送往中國醫藥大學附設醫院，男童全身30%的2度燒燙傷，急救仍不治，由於當時男童身上有多處燙傷，院方懷疑是虐童趕緊報案，並通報社會局。

警方獲報帶回林女釐清案情，林女說，二兒子是早產兒，有發展遲緩現象，身高84公分，體重12公斤，身高和體重都不足同齡男童，且表達能力不佳，當天她因忙著照顧另2名小孩，未發覺二兒子跑到浴室放熱水準備泡澡，突然聽到尖叫聲衝到浴室查看，才驚見二兒子身體浸在浴盆中，造成上半身紅腫，全身多處燙傷。

貧母稱不知傷那麼嚴重

林女說，兒子上半身肢體已經被熱水燙到脫皮，當下有立即替二兒子沖水並擦藥等初步處置，但因兒子表達有困難，也不知燙傷到底多嚴重，加上沒錢送醫才延誤，否認虐待兒子。

台中市家防中心指該戶是中低收入戶，男童發展遲緩、長短腳，一直有接受早療，今年8月曾因家中傳出哭叫聲太大，被鄰居報警疑似家暴，但查無兒虐，也無照顧不當，並非高風險家庭，目前林女已交保，另2名小孩則交給外祖父母照顧。

4歲童洗澡燙傷示意圖

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/