兒誆鬼神糾纏逃學1年半 母險遭起訴

2018-11-21

〔記者陳慰慈／新北報導〕新北市一名14歲國中生疑因不想上學，向母親誆稱自己是「神仙下凡」，出門都被鬼神糾纏，其母信以為真，竟讓兒子待在家近一年半的時間，學校、員警查訪時，母親還扯謊「兒子失蹤了」，由於她相當淡定，警方認為有異，上門搜索時才發現少年竟窩在家打電動，警方一度懷疑少年被母囚禁，不過，新北地檢署調查認為，母親並未限制兒子自由，昨處分不起訴，使公務員登載不實罪部分則緩起訴。

少年宅家打電動 母扯謊失蹤

少年不想上學，又知道母親篤信鬼神之說，因此突發奇想，聲稱被神明附身，常有鬼神來找令他不堪其擾，所以不想出門，其母信以為真，因知道若兒子不去上學，學校會通報，便主動到警局報案，謊稱兒子離家失蹤，警方因此將少年登記為失蹤人口，而少年自2016年12月起就沒再去學校。

少年長期缺課引起學校關注，老師家訪時，母親謊稱：「不知兒子去哪了！」警察上門查訪，發現母親未對兒子失蹤顯露焦急，也無積極尋找兒子，並拒讓警方進門，因今年3月新莊發生水泥封屍案，加上少年平日生活圈單純，員警懷疑少年遇害，今年4月聲請搜索票，未料進屋後，卻發現少年在屋內打電動，懷疑少年遭母囚禁，依涉犯妨害自由、偽造文書罪將母親送辦。

庭訊時，母親供稱，未限制兒子行動自由，是他不想出門；少年則說，自己是敏感體質，常會看到鬼神，因害怕，所以不想出門，媽媽知道他身體狀況不佳、精神狀況也不穩定，怕在外面有危險，才會讓他在家，媽媽下班時會送飯菜給他，也會準備乾糧、泡麵，但坦言偶爾還是會外出覓食，辯稱「有東西會保護我，但不會一直陪在身邊保護」；母親大兒子則吐槽，「弟弟自願在家，每天無所事事，吃飽了睡、睡飽了吃。」檢方因此認定母親妨害自由罪嫌不足。

至於母親報假案，致使員警將少年登載為失蹤人口，母親坦承犯行，檢方考量其無前科，予以緩起訴，條件是當庭書立悔過書並接受12小時法治教育。