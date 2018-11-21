法警嫖完摔成植物人 酒店妹「無照顧義務」 改輕判

2018-11-21

28小時才被發現 一審判4年

〔記者楊國文／台北報導〕呂姓女子和王姓法警到旅館性交易，不料王因喝醉滑倒後腦撞地昏迷，呂女竟一走了之，王躺臥28小時被發現送醫已成植物人，一審依遺棄致人重傷罪判呂女4年徒刑。高等法院考量呂女已賠償100萬元和王的家屬和解，昨改依「無義務者」的遺棄致人重傷罪，改判她1年6月、緩刑5年，並撤銷羈押，諭知以5萬元交保。

判決指出，呂女是酒店領檯人員，王姓法警（43歲）2016年1月22日和友人到酒店消費，和呂女談好性交易，兩人凌晨3時住進旅店性交易。上午8時，王因喝醉在浴室滑倒頭部撞地並流鼻血，倒地不起。

呂女發現王仍能對話，一度打電話向櫃檯求助，後來改變心意，對櫃檯人員說「我們可以自行處理」，但卻未替王求救，也未打電話叫救護車，下午6時擅自離去。

隔天中午，房務人員才發現王倒臥浴室已28小時，雖將他送醫仍因顱內出血變成植物人。案發後，呂女被通緝到案，辯稱當時太緊張不知所措，才會逕自離開旅店。

百萬和解 二審改判1年半

台北地院認為，呂女和王男有性交易契約關係外，明知王傷重失去意識，屬無自救能力之人，卻獨自離去，以致王延誤救治，依刑法294條第2項「遺棄致人重傷罪」，判處4年徒刑。

高院審理認為，呂女已和王男家屬以100萬5千元和解，家屬也同意她緩刑，昨改依刑責較輕的刑法第293條第2項「無義務的遺棄致人重傷罪」，改判她1年6月、緩刑5年。呂女聆判後，淚眼汪汪的向合議庭道謝。