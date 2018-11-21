崇佛寺好心收容 老住持不信開泓破淫戒

2018-11-21

〔記者鄭名翔、楊棉傑／綜合報導〕本名謝仁豪的「開泓法師」涉嫌吸毒並開淫趴，他1個多月從同善寺到頭份的崇佛寺，警方昨至崇佛寺搜索，崇佛寺的志工說，開泓法師情緒不穩定，有時念經會突然暴走怒斥「念大聲一點」，若伙食不如他的意，則動輒恐嚇作勢打人，還多次嗆該志工「出去就不要回來」，讓志工們擔心害怕，多次想離開寺廟。

有志工也透露，開泓法師經常帶來自西湖的年輕比丘尼回寺內過夜，交往很不單純；另還傳出開泓法師在外幫人辦法事，皆要求高額報酬，此次涉毒開淫趴遭逮，不讓人意外。

崇佛寺年高8旬的住持斬釘截鐵地表示，開泓法師是正當清白的出家人，不可能做這些事，也憂心寺方50多年清譽恐毀於一旦。住持說，開泓法師來崇佛寺1個多月，為人慈悲，不相信他會做出這等毀損佛門的事。

但開泓法師吸毒及自拍影片遭人爆出，住持及比丘尼坦承皆不知此事，強調眾僧年事皆高，不會上網，也未曾聽過這些流言，昨天看到大批警方上門，大家都很錯愕。但眾僧仍相信他的清白，盼外界「別欺負他」。

中國佛教會：開泓失格 不會偏袒

中國佛教會理事長淨耀法師昨發出聲明，指已請治安單位處理，沒有偏袒，開泓破大戒已喪失僧人資格，但依國家法令，並未授權佛教界可強行脫去其袈裟。