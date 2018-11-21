志工加碼爆料／開泓劈N腿 引爆佛門男男性醜聞

2018-11-21

14歲在同善寺出家

〔記者彭健禮／苗栗報導〕曾任中國佛教會青年會第8屆秘書長的開泓法師，14歲時在苗栗縣公館鄉同善寺剃髮皈依，跟著創立者智海法師修行，如今被踢爆吸毒又開淫趴，同善寺也被牽累，昨天更有同善寺的志工加碼爆料，開泓法師1年前不僅因吸毒被逮，之後又帶法號「善智」的21歲李姓比丘回寺「同居」，除了善智，開泓期間「也曾帶別人！」可能是開泓「劈腿」，被人揭露此樁佛門聖地的醜聞。

寺方志工表示，同善寺主祀釋迦摩尼佛，現址的佛寺為三合院式水泥建物，已有40多年，為已故智海法師一生克勤克儉所創立，開泓於14歲時，便剃髮皈依，跟著智海修行。

勸不醒被逐出同善寺

寺方志工透露，開泓相當聰明，能言善道也展現野心，更憑著三寸不爛之舌，博取中國佛教會理事長淨耀法師的信任，擔任淨耀法師的秘書；2年前智海圓寂後，開泓更以同善寺住持自居，但同善寺目前管理人為謝小姐，並非開泓。

寺方志工說，尤其謝小姐是智海法師的養女，與開泓可說是「情同姊弟」，謝小姐曾多次勸說，但開泓依然故我，最後迫不得已，才找上淨耀法師主持公道，開泓才被請離同善寺。

寺方管理人謝小姐被警方以證人身分帶回了解釐清；謝小姐對於媒體詢問有關開泓一事，低調不願回應。不過，寺方志工透露，開泓的荒唐行徑，毀了同善寺的清譽。