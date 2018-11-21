名僧化名彩虹妹妹 床戰淫呼老公超厲害

2018-11-21

自拍淫亂片號稱200G

〔記者張瑞楨／台中報導〕吸毒又墮落沉淪於性愛的開泓法師，外流的邊吸毒邊男男性交等錄影畫面，堪稱驚世駭俗又淫穢不堪，傳聞他在苗栗「圈子」內，暱稱為「彩虹妹妹」，更以「老公」稱呼跟他上床的男人，還可能吸毒導致神智不清，用荒淫猥褻的神情說「我老公真是超厲害的」，更荒唐的是，開泓法師不但邊吸毒邊男男性交，甚至還「劈腿」與不同男人上床，堪稱是近年佛門最嚴重的醜聞。

兩名法師 邊性交邊吸毒

依媒體報導指出，開泓法師自拍或偷拍的吸毒與性愛錄影高達200G，不過，刑事局中打中心昨天取得的是2支各32G的隨身碟，已送至刑事警察局進行影像分析，不過，外流的3段錄影畫面就已夠荒淫而驚世駭俗，其中一段是他與一名光頭男子，疑為出家的比丘，一邊吸毒一邊性交，開泓法師還露出「眉頭深鎖」，投入於性愛的表情。

另一段是開泓法師與不同男人一起吸毒的畫面，2人都全身赤裸，男子背對鏡頭，似乎不知開泓法師有裝設錄影機，開泓法師坐在男人旁邊，用俗稱「水車」的吸食器吸食安非他命。

另一段錄影則是開泓法師疑似吸毒吸到神智不清，不斷傻笑語無倫次說，「還要嗎？耶耶，你在拍照對嗎？」更詭異的是，他竟用猥褻神情對著鏡頭說「因為我愛我公，老公真是超厲害的，讓我都不會怕怕，喜歡我嗎？來，親一下」，最後，他還嘟起嘴巴，對著鏡頭做出親吻的動作，還發出「啾啾」的聲音，舉止十分荒唐。

淫亂畫面 重創佛教清譽

有女信眾看過錄影畫面後說，開泓法師床笫之言，「連我都不敢跟老公這樣說」，更何況是出自出家人之口，還是前途似錦的年輕法師，上述錄影畫面，再加上性濫交、吸毒等惡行，開泓法師不是只犯戒律，葬送自己前程，也讓佛教聲譽跟著陪葬。