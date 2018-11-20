推學童撞牆、巴頭打臉 8家長聯名告暴走師

2018-11-20

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣某國小家長指控薛姓體育男老師，在課堂中對學童巴頭、打臉、撞牆，1班20名學童就有8人受害，當家長看到薛師抓起學童推向牆壁施暴的監視畫面，無不頭皮發麻，又氣又心疼，已聯名對薛師提告傷害，縣府也主動移請地檢署調查，目前偵查中。

學生常做噩夢 變得不愛上學

陳姓學童家長指控，今年6月，兒子還是1年級時，就發現他行為異常，不僅夜裡常做噩夢，伴隨哭喊「不要打我」，也變得不愛上學，身上還有不明抓痕或瘀青，懷疑遭霸凌，弄到要看精神科。由於兒子是早產兒，有嚴重弱視，學習、表達本就吃力，詢問後才知遭任教體育的薛姓男老師體罰，原本半信半疑，利用志工到校服務機會了解，發現兒子被打屬實，更震驚的是受害的不只1人。

校方接獲投訴，調閱校園監視器發現，課堂上薛師會對調皮或不服管教學童打頭、打臉，甚至一把抓起學童推向牆壁，讓家長看得頭皮發麻，又氣又心疼，經查1班20名學童陸續有8人受害，受害學童家長對老師提傷害告訴。

據了解，涉及不當管教的薛師今年50歲，到校任教10餘年，過去曾有不當管教情事，有家長不願追究或私下和解，但已導致師、親、生關係緊張，校方多次要求加強班級經營能力及提升教學力未見成效，再次發生不當管教。

校方昨表示，今年6月20日事發後，在3天內完成校園安全通報，並對老師進行懲處。

校方已懲處 教育處調查中

教師法第14條規定，教師體罰或霸凌學生，造成其身心嚴重侵害，得以解聘、停聘或不續聘，至於薛師是否適任，縣府教育處已召開教師專業審查會調查，結果尚未出爐，薛師則從9月起請病假至本月底，又延長休假至12月。