詐團CEO躲警賣黑輪 妻被跟監揭行蹤

2018-11-20

〔記者王冠仁／台北報導〕綽號「冰冰」的27歲葉男是詐騙集團台灣區CEO，他藏身台中住處遙控指揮犯案洗錢，葉數月前發現周邊的人先後落網，於是將手機與車輛全部更換，還「轉行」搬去彰化賣黑輪；不過百密一疏，警方轉而跟監他妻子，查出他下落，日前將他逮捕。

警方調查，葉男原是詐騙集團車手頭，2年前失風被逮後，認為車手或車手頭的獲利低、風險高，隱身幕後的幹部、首腦卻「口袋滿滿」，於是自立門戶，以網路購物詐騙、猜猜我是誰、解除分期付款等名義向台灣民眾行騙。

葉將集團機房設在中國，自己在台中住處遙控指揮，他將車手與洗錢當工程發包，「車手工程」發包給北台灣的「關老爺集團」與中台灣的「飯糰集團」，「洗錢工程」交由在台中開設食品公司的謝姓、尤姓犯嫌，再以出口食品貿易的名義將贓款洗至境外。

葉行事謹慎，規定成員使用通訊軟體，要以藝人為代號，還須使用所選藝人的照片當大頭照；他挑「范冰冰」為自身代號，綽號因此得名。此外，葉為防範車手黑吃黑，規定車手領款時要開視訊讓車手頭監控，若有車手黑吃黑，他就派人將其拘禁毆打，甚至拿打火機燒膝蓋凌虐。

抓到車手黑吃黑 燒膝蓋凌虐

去年12月，警方在台北市西門町抓到有車手界「黑白郎君」之稱的21歲許姓、陳姓車手，發現背後組織極為嚴密。台北市刑警大隊偵七隊耗費1年蒐證，先後破獲「關老爺集團」、「飯糰集團」與洗錢公司。

葉男發現他周邊的人先後落網，連忙將使用的手機、車輛全換新，還搬去彰化賣黑輪躲避追查；1個多月後，警方針對他妻子展開跟監，循線逮到他，並查扣作案教戰守則、手機20餘支、提款卡、現金珠寶等價值8百多萬財物。

警方說，被騙民眾有1百多人，詐騙金額2千多萬，將葉等72人依詐欺、組織犯罪等罪嫌送辦。