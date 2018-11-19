少女攤家計剛下班 走在斑馬線被撞死

2018-11-19

〔記者王冠仁、曾健銘／台北報導〕16歲洪姓少女為幫忙家計，就讀提供建教合作的高職，課餘到台北市華泰王子大飯店打工實習。少女前晚下班走在行人穿越道上，遊覽車周姓司機疑視線死角，將她撞倒並輾過，少女送醫回天乏術，與她感情親密的姊姊在醫院痛哭失聲。

疑遊覽車視線死角釀禍

警方調查，洪姓少女的父母離異，她與念大學的姊姊跟父親住在新北市三重，洪父近日工作手部受傷，在家復健休養；洪姓少女為某高職二年級建教合作生，上課之餘會到華泰王子大飯店打工貼補家用。

前晚10點多，洪女下班後走路到捷運站搭車返家，才離開飯店不到20公尺，正要穿越民生東路之際，52歲周姓司機駕駛的遊覽車由林森北路左轉民生東路，疑因視線死角，沒注意到走在行人穿越道上的洪女，她隨即遭遊覽車撞倒並輾過。

救護人員趕到，將已失去呼吸心跳的洪女送醫，洪腹部有輾壓痕跡，疑重要臟器受損、嚴重內出血，急救後不治。

周姓司機告訴警方，當時車上載有10多名韓國遊客，正要去新店的下榻飯店，經該路口時，他見斑馬線上沒人才前進，想不到竟發生意外。

周男酒測值為零，根據路口監視器畫面，當時遊覽車車速不快；警方研判，可能因視線死角才釀禍，警方將他依業務過失致死罪嫌送辦。

父受傷還在休養 淚崩

警方表示，車禍發生，洪女的姊姊與父母親先後趕到醫院，聽聞噩耗後難過不已。鄰居則說，少女家境雖不好，但她十分乖巧，遇到人都會親切打招呼，還打工貼補家用，非常懂事，遭遇死劫令人心痛。