殺了唯一可責付者／病翁殘殺女友 想保外敗給自己

詐乾小28歲女友 再下殺手
〔記者吳政峰／台北報導〕74歲老翁楊盛豐「詐乾」和他同居的46歲何姓婦人，還狠心殺了她。現被羈押在台北看守所的楊翁，以罹患肺病、氣喘等為由，聲請保外就醫與停止羈押；士林地院合議庭認為，楊的戶籍登記在戶政事務所，已10年沒和兒子同住，唯一和他同住的何女已被他殺了，沒人可以具保、責付，同時認為他的病況毋須保外治療，駁回他的聲請，裁定續押。
中國籍何女多年前嫁來台灣，生了3個小孩，後因丈夫上吊身亡，改帶兒女與「乾爹」楊盛豐同居於新北汐止區，一開始關係和樂，沒想到楊翁迷上賭博，陷入財務危機，把腦筋動到何女頭上，誆稱投資美國藥廠2000萬元，每月可獲利3%，騙何女拿出1000萬元入夥。
一開始何女確實拿到紅利22.5萬元，但之後再無下文，她懷疑受騙，嚷著要楊翁負責，今年6月19日，兩人為此爭吵，楊翁先刺斷她的後頸動脈，接著仰藥自盡。何的女兒開門見到慘況，通報119，何女送醫不治，楊獲救，出院後被羈押在台北看守所。
楊翁7月21日發燒，被戒護送到亞東醫院急診，檢查出泌尿道感染、阻塞性肺病、氣喘、糖尿病、攝護腺增大及便秘等多種病痛，治療結束送回看守所後，仍覺不適，依此聲請保外就醫與停止羈押。
「不羈押也無人可責付」
士院認為，如果不羈押，就要以具保責付來替代，但唯一與楊翁同居的何女已被殺害身亡，楊男自己至少10年沒和兒子同住，再加上他的戶籍在戶政事務所，根本沒有人可以責付，且有逃亡可能；此外，法官認為楊翁的病未到非得要保外就醫才能治療痊癒的程度，繼續門診追蹤治療、或視情況戒外送醫即可。